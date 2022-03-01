دمشق.. نشوب حريق في "مول لاميرادا" يودي بحياة سبعة أشخاص

نشب حريق ضخم فجر اليوم الثلاثاء، في كامل مبنى "مول لاميرادا" بشارع الحمرا في دمشق، أودى بحياة نحو 7 أشخاص وإنقاذ أربعة آخرين، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
خبر 2022-03-01T11:27:00 مركز الأخبار

وقضى نحو سبعة أشخاص وتم إنقاذ أربعة آخرين جراء نشوب حريق في كامل بناء "مول لاميرادا" بشارع الحمرا بدمشق فجر اليوم، وفق ما أفادته وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق.

وقال رئيس قسم الإسعاف في مشفى "المجتهد" في مدينة دمشق الدكتور محمد أبو الريش "إنه وصلت حتى الآن إلى قسم الإسعاف بالمشفى 7 جثث متفحمة صباح اليوم نتيجة الحريق في مول الحمرا"، موضحاً أنه "لم يتم التعرف عليها وتم نقلها مباشرة إلى البرادات لعرضها على الطب الشرعي وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويتهم".

وحتى الآن لم يتم التعرف على سبب الحريق.

(د ع)


إقرأ أيضاً