وقضى نحو سبعة أشخاص وتم إنقاذ أربعة آخرين جراء نشوب حريق في كامل بناء "مول لاميرادا" بشارع الحمرا بدمشق فجر اليوم، وفق ما أفادته وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق.

وقال رئيس قسم الإسعاف في مشفى "المجتهد" في مدينة دمشق الدكتور محمد أبو الريش "إنه وصلت حتى الآن إلى قسم الإسعاف بالمشفى 7 جثث متفحمة صباح اليوم نتيجة الحريق في مول الحمرا"، موضحاً أنه "لم يتم التعرف عليها وتم نقلها مباشرة إلى البرادات لعرضها على الطب الشرعي وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويتهم".

وحتى الآن لم يتم التعرف على سبب الحريق.

(د ع)