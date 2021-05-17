دمار وقتلى: الغارات الإسرائيلية المكثفة تعمّق أزمات قطاع غزة

يستمر التصعيد العسكري في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، وسط تزايد في أعداد الضحايا ومستوى الدمار، دون حديث عن توسط لإيقاف التصعيد.

وبحسب مراسلنا في غزة، نزح عشرات الآلاف من سكان غزة عن بيوتهم، إثر القصف الإسرائيلي الكثيف الذي تسبّب بدمار هائل للمباني والبنية التحتية وأضرار بالغة لشبكة الكهرباء.

وذكرت وزارة الصحة أن "أكثر من 40 ألف شخص في القطاع نزحوا عن بيوتهم ومناطق سكناهم بحثًا عن الأمان".

وأفاد مبعوث الأمم المتحدة، تور وينسلاند، بإصابة حوالي 40 مدرسة و4 مستشفيات بصورة جزئية أو تدمرت بالكامل من جراء القصف الإسرائيلي.

وأشار مراسلنا إلى أن التصعيد عمّق من مستوى أزمات القطاع الإنسانية، ونقل عن وزارة الصحة في غزة أن "عدد الضحايا ارتفع إلى 198 شهيدًا من بينهم 58 طفلًا و35 سيدة و1300 إصابة بجراح مختلفة".

فيما قالت وزارة الصحة في رام الله إن "21 شهيدًا سقطوا في الضفة الغربية إلى جانب مئات الجرحى، منذ بدء الاحتجاجات هناك، بالتزامن مع التصعيد في غزة".

وإلى جانب ذلك، دمرت إسرائيل شوارع رئيسة في غزة، وعطّلت حركة سير الإسعافات والمركبات الإغاثية، وبحسب مراسلنا باتت سيارات الإسعاف تجد صعوبة كبيرة في نقل المصابين والقتلى إلى المستشفيات بفعل تدمير إسرائيل للشوارع الواصلة إلى المركز الطبي الرئيس في وسط غزة "مركز الشفاء".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إن السلطات الإسرائيلية "منعت دخول فرق مساعدات وشحنات وقود إلى غزة، الأسبوع الماضي. وكذلك منعت دخول مواد غذائية لأصحاب المشاريع الغذائية الرئيسة في غزة".

وأضافت OCHA أن إسرائيل قصفت أراض زراعية ومنعت صيادي الأسماك من الخروج إلى البحر للصيد مقابل شواطئ القطاع. كما تعطلت منشأة تحلية مياه البحر في غزة، الأمر الذي أضرّ بإمداد 250 ألف إنسان بمياه الشرب.

وذكرت تقارير أن شوارع في بيت لاهيا بشمال القطاع غرقت بمياه الصرف الصحي والنفايات.

(ع م)

ANHA