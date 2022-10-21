دليل جديد آخر على استخدام الاحتلال التركي القنابل المحظورة في مناطق الدفاع المشروع

دليل جديد آخر على استخدام جيش الاحتلال التركي القنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي حركة حرية كردستان في مناطق الدفاع المشروع، وهو مشهد مصور نشرته وكالة فرات للأنباء يثبت جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش التركي. وسط إنكار تركيا استخدامها لهذ الأسلحة.

ويظهر المشهد المصور الجديد بوضوح حقيقة القصف بالأسلحة الكيماوية ولأيام متتالية، في تلة الشهيد بيردوغان في ساحة المقاومة في تلة آمدية بمتينا، حيث يحاول الجيش التركي السيطرة على هذه المنطقة منذ 4 تموز، بعد أن شقت فيه مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK طريقاً وتعاونوا مع جيش الاحتلال التركي لشن هجماتهم على الكريلا في 27 آب، ولا تزال مقاومة قوات الكريلا مستمرة.

دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني اللذان لا يستطيعان كسر مقاومة الكريلا، يستخدمان معاً القنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية ضدهم.

هذا وقد نشرنا أمس الخميس مشاهد مصورة أمس، تثبت استخدام دولة الاحتلال التركي القنابل المحظورة في مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان).

(ل م)