دليل آخر على استخدام الأسلحة المحظورة من قبل دولة الاحتلال التركي

صورت الوكالة مشاهد للقنابل المحظورة لجيش الاحتلال التركي التي استخدمت ضد الكريلا لتضييق الخناق على الكريلا، في ساحة ورخليه في مناطق الدفاع المشروع.

ووثقت إحدى هذه القنابل، والتي تعرف بـ” القنبلة اليدوية الغازية”، وصنعت بتاريخ عام ٢٠١٤.

واستخدمت دولة الاحتلال التركي وخاصة أثناء هجماتها الجديدة التي بدأت في 14 نيسان 2022، الغازات الكيماوية والعديد من أنواع الأسلحة التي حظر استخدامها.

وكشفت قوات الدفاع الشعبي أخيراً في 15 كانون الأول حصيلة معارك ثمانية أشهر، وأشارت إلى أن دولة الاحتلال التركي استخدمت 3 ألاف و152 مرة القنابل المحظورة.

وبحسب حصيلة المعارك بين 14 نيسان و14 كانون الأول، قدمت معلومات عن الأسلحة المحظورة والكيماوية التي استخدمت: القنبلة الفوسفورية، القنبلة الحرارية، القنبلة النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية.

وخلال الفترة المذكورة وثقت قوات الدفاع الشعبي بالصور والفيديو استخدام الاسلحة المحظورة من قبل دولة الاحتلال التركي عدة مرات.

استخدام القنابل الغازية محظورة في الحرب

أن إحدى الأسلحة المحظورة التي تستخدمها دولة الاحتلال التركي هي القنابل الغازية.

في اتفاقية الأسلحة الكيماوية والتي وقعت في 13 كانون الثاني 1993 ودخلت حيز التنفيذ عام 1997، حظر استخدام هذه الغازات في الحرب، وكانت تركيا من بين 193 دولة وقعت على هذه الاتفاقية.

في موقع الانترنت الخاص بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) الذي يتجاهل الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي، يقال” إذا استخدمت عناصر مكافحة الشغب مواد مثل الغاز المسيل للدموع كوسيلة للحرب، فسيتم اعتبار ذلك كسلاح كيماوي”.

(م)