دلوفاني دشتي: يهاجمون لغتهم بلغة أخرى

تعتبر اللغة أساساً في بناء وتطوير المجتمعات وتشكيل هويتها الثقافية، التي تؤكد وجودها، وهناك الكثير من الأمثلة عن شعوب وقوميات انصهرت وانتهى وجودها بسبب فقدانها للغتها، والشعب الكردي تعرض خلال مسيرته إلى الكثير من المحاولات من قبل المستعمرين إلا أنه استطاع إلى حد معين الحفاظ على لغته ووجوده.

الكاتب الكردي دلوفاني دشتي عضو اتحاد الكتاب الكرد في سوريا وعضو مؤسسة حماية وتعليم اللغة الكردية، أوضح بأن اللغة هي الحياة وأساس وجود القوميات، وهي التي تحمي الشعوب ، وقال: "عندما تقضى على لغة شعب ما ينتهي وجوده أيضاً".

وأشار دشتي إلى أهمية اللغة بالنسبة للشعوب، وقال: "نجد أن اللغة وعبر التاريخ كانت أساساً لوجود الشعوب وأساساً للتحاور فيما بينها، واللغة هي هوية الشعوب لذلك نرى أن أعداء القضية الكردية دائماً يحاربون اللغة الكردية ومنعها، وعلى رأسهم تركيا التي تحارب اللغة الكردية منذ العصر العثماني وحتى اليوم".

دشتي بيّن بأن تطوير اللغة وتعليمها مطلب شعبي وجماهيري، وقال: " ندرك بأننا موجودون على أرضنا، وأننا جزء من هذا الكون، وخير مثال على ذلك هناك عشرات الآلاف من الشعب الكردي سكنوا في المحافظات السورية، ويعترفون أن أصولهم كردية ولكن يقولون لسنا كرداً لأننا لا نجيد التكلم بلغتنا الكردية".

دشتي أكد بأن الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على لغته وتطويرها، وقال: "لقد سنحت لنا فرصة تاريخية ألا وهي التعلم بلغتنا، إن كان ذلك في المدارس أو في المنزل أو المؤسسات وحتى في الشارع".

"الإدارة الذاتية قدّمت إنجازاً تاريخياً في مجال اللغة"

الكاتب الكردي دلوفاني دشتي نوّه إلى أنّ الإدارة الذاتية الديمقراطية خطت خطوات مهمة في مجال تطوير اللغة الكردية والحفاظ عليها، من خلال تعليم الأطفال ضمن المدارس بلغتهم الأم، من الصف الأول حتى ضمن المعاهد والجامعات، ومن خلال افتتاح دور للنشر ومعارض للكتب، وقال: "حلم الكرد تحقق رغم أن هناك بعض النواقص ويجب أن نكون يداً واحدة لتطوير مؤسساتنا التي تعتبر أساس وجودنا، واليوم هناك فرصة كبيرة أمامنا لتطوير وتعلّم لغتنا".

وقال دلوفان دشتي: "عندما نجد عدد من الطلاب يتخرجون من الجامعة وهم يحملون شهادات اختصاص باللغة الكردية من كافة الاختصاصات كالرياضات والعلوم والتربية فهذا إنجاز تاريخي وهو أساس لبناء مجتمع ثقافي"، وبيّن في حال وجود نواقص فهي لا شيء أمام الإنجاز العظيم الذي تحقق.

وعاد دشتي بذاكرته إلى الوراء وقال: "اتذكر كيف كنا نطفئ الأضواء عندما كنا نحاول التعلم بلغتنا، خوفاً من النظام البعثي، واليوم باتت لغتنا تُدرّس في المدارس والجامعات والمعاهد وفي كل منزل.

"من يهاجم مؤسسات اللغة لا يعرف الكتابة بالكردية"

وقال الكاتب الكردي دلوفان دشتي: "اليوم نجد أن البعض يقفون ضد مؤسسات التعليم باللغة الكردية، وعليهم أن يدركوا بأنهم يحاولون إنهاء وجود أنفسهم وشعبهم، وهو ما يريده أعداء القضية الكردية، والذين يتهجّمون على مؤسسات اللغة هم أنفسهم لا يعرفون الكتابة باللغة الكردية، ويهاجمون لغتهم باللغة العربية أو بلغة أخرى، ولا نجد في كلامهم كلمة كردية".

وللكاتب الكردي دلوفاني دشتي العديد من الكتب في مجال تعليم اللغة الكردية، منها قواعد اللغة الكردية (نظرياً وعملياً) وكتاب اللغة حياة ووجود، وكتاب ماضي وحاضر الذي نشر باللغة الكردية في تركيا وسوريا، وكتاب مبادئ تعليم قواعد اللغة الكردية وأيضا كتاب دور التحالفات في وجود الشعوب.

(أ ب)

ANHA