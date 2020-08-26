دلال يونس: الاحتلال التّركيّ يهدف إلى التّغيير الدّيموغرافيّ وتوسيع رقعة استعماره في المنطقة

يستمر جيش الاحتلال التركيّ بانتهاكاته على أراضي كردستان بطرق كثيرة، في مسعى إلى توسيع رقعة احتلال أراضي شمال وشرق سوريا، إذ ارتكب ولا يزال يرتكب جرائم وانتهاكات جسيمة بحقّ شعوب المنطقة، كما في عفرين، سري كانيه وتل أبيض وغيرها.

وفي هذا السّياق التقت وكالة أنباء هاوار ANHA مع الرئاسة المشتركة لشبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مقاطعة الحسكة دلال يونس، فقالت في مستهلّ حديثها: "إنّ هدف الدولة التركية من انتهاكاتها على أراضي شمال وشرق سوريا هو تغيير ديموغرافية المنطقة وتوسيع رقعة استعمارها، فتركية تحاول أن تعيد حكمها العثماني الذي كان يحكم الشرق الأوسط، وتسعى إلى تطبيق الاتفاق الملي".

وتابعت دلال: "الدولة التركية دولة محتلّة لا يوجد في قوانينها حقوق وواجبات الإنسان، حيث تنادي باسم الإسلام، ولكن لا تقوم بتطبيق الدين الإسلامي على الإطلاق، وليس لديها القيم الأخلاقية، والمثال الأكبر على ذلك حرق أشجار الزيتون، إضافة إلى قطع المياه من محطّة علوك التي تغذّي مدينة الحسكة بما يقارب الـ 22 يومًا، فهي دولة إرهابية قامت بتدريب جميع القوى الإرهابية وأرسلتها إلى سوريا من أجل قتل وتشريد الشّعب السوري".

كما أشارت دلال إلى صمت المجتمع الدولي أمام جميع انتهاكات الاحتلال التركيّ الذي شرّد الأهالي من مناطقهم.

واختتمت دلال يونس حديثها مطالبة كافّة الأحزاب السياسية بالوحدة والوقوف في وجه الاحتلال التّركيّ ومرتزقته.

(إ)

ANHA