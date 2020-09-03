دخول كمية من الأدوية إلى روج آفا عبر معبر سيمالكا

وصل، قبل قليل، طن ونصف الطن من الأدوية والمساعدات الطبية إلى روج آفا عبر معبر سيمالكا الحدودي، حيث تم استلامها من قبل الهلال الأحمر الكردي.

والمساعدات الطبية عبارة عن ٨ أنواع من الأدوية ومنها (أدوية حساسية للكبار والأطفال، وأدوية الالتهابات، وقطرة للعيون ومسكن آلام).

وخلال تسليم الأدوية والمساعدات الطبية للهلال الأحمر الكردي صرح لوكالتنا أحمد شيخموس الرئيس المشترك للهلال الأحمر الكردي للمنطقة الشرقية بأن الكمية المرسلة من باشور كردستان عبارة عن مسكنات وأدوية الالتهابات.

وقال شيخموس إن هذه الأدوية والمساعدات سيتم توزيعها على مراكز الهلال الأحمر الكردي في مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى المراكز الصحية التي تحتاج إلى هذه المساعدات.

(ع ع/أ ب)

ANHA