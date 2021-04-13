دخول حظر التجوّل الكلّي حيّز التنفيذ في شمال وشرق سوريا

هذا وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 11 من نيسان الجاري، قرارًا بفرض الحظر الكلّي على عموم مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، لمواجهة الانتشار الواسع لفيروس كورونا دخل حيّز التنفيذ صباح اليوم.

وشهدت معظم المدن في شمال وشرق سوريا إغلاقًا، فيما لوحظ تقيّد شبه تام من قبل الأهالي بإجراءات الحظر، وانعدام حركة السير وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

بالإضافة إلى تكثيف قوى الأمن الداخلي دورياتها وتنظيم الحواجز في الشوارع الفرعية والرئيسة في الناحية.

ويستمر الحظر الكلّي مدة عشرة أيام، مع إغلاق كافة المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.

واستُثني من الحظر الكلّي (محال بيع المواد الغذائية والخضار) و(كافة المشافي- الصيدليات- المنظمات الإنسانية- الإعلاميين- الأفران- محطات بيع المحروقات)، بالإضافة إلى تسهيل حركة المزارعين والأيدي العاملة معهم.

كما علّقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا العمل في كافة المؤسسات والدوائر التابعة لها طيلة فترة الحظر باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار.

(م ح)

ANHA