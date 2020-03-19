دخول أرتالٍ تركية إلى الأراضي السورية واشتباكات بين القوات الحكومية والمرتزقة

مع استمرار تدفق الأرتال التركية إلى الأراضي السورية، دخلت صباح اليوم 90 آلية عسكرية للاحتلال التركي إلى مناطق " خفض التصعيد"، ليصل عدد الآليات منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد(5 آذار الجاري) إلى 1290 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وفي السياق ذاته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن محاور بمحيط بلدة البارة في جبل الزاوية شهدت اشتباكات بين القوات الحكومية والمرتزقة المدعومة من تركيا.

وأكد المرصد عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين خلال الاشتباكات.

وكان المرصد قد وثّق خروقات عدة يوم أمس الأول، حيث قُتل 4 عناصر في القوات الحكومية والمرتزقة المدعومة من تركيا جراء اشتباكات بين الطرفين على محور الفطيرة ومحاور ريف إدلب الجنوبي.

(آ س)