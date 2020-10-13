دهس مواطن واختطاف آخر في عفرين المحتلة

وكثف جيش الاحتلال التركي من جرائمه بحق المدنيين في عفرين، حيث قام الاحتلال التركي بدهس مواطن كردي عمداً واختطاف مواطن آخر في ناحية جندريسه.

وقالت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا بأن المواطن الكُردي “إدريس حنان حسن” تعرض بتاريخ التاسع من تشرين الأول الجاري، لحادثة دهس في مركز ناحية “جنديرس”، وذلك بوساطة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال التركي، ما أدى إلى إصابته في ساقه ويده.

وأوضحت المنظمة أن حادثة الدهس تمت بشكل متعمد من قبل جنود الاحتلال، فيما لا يُعرف بعدُ السبب في ارتكاب هذه الجريمة، لافتة إلى أن المواطن يقيم في شارع 16 غرب مدينة جنديرس، وهو من أهالي قرية مسكيه التابعة للناحية.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الأهالي سارعوا إلى إسعافه إلى مشافي المدينة، ولا يزال يعاني من كسور في ساقه ويده في الجانب الأيمن من جسمه ويتماثل للشفاء في منزله حالياً.

كما ذكرت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا أن مرتزقة فيلق الشام التابع للاحتلال التركي اختطفوا المواطن "خليل بجالة "من منزله في مركز ناحية جندريسه في الـ10 من الشهر الجاري، ولا يزال مصيره مجهولاً إلى الآن.

(م ح/ج)

ANHA