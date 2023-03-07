ضربة جوية إسرائيلية أخرجت مطار حلب الدولي من الخدمة

جددت إسرائيل استهدافها للأراضي السورية، حيث قصفت بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، مطار حلب الدولي، بصواريخ عدة ما أدى لأضرار مادية فادحة أفضت لخروج المطار عن الخدمة مرة أخرى، دون معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية، بحسب المرصد السوري.

ومن جهتها أفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق نقلا عن مصدر عسكري بأن ضربة جوية إسرائيلية على مطار حلب الدولي دمرت مدرجه وأدت إلى خروجه من الخدمة.

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أُطلقت من اتجاه البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية الساحلية في الساعة 2:07 فجرا بالتوقيت المحلي.

ويذكر أن هذا رابع الاستهدافات الإسرائيلية على الأراضي السورية منذ مطلع العام 2023، كما يعتبر هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه خلال 6 أشهرعلى مطار حلب الدولي.

(م ش)