ضربات موجعة لجيش الاحتلال التركي ومقتل 4 من جنوده في تلة جودي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، بخصوص عملياتها النوعية، وهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، خلال الـ48 ساعة الماضية، جاء في نصه:

"ـ في 20 آب، وجّهت قواتنا الكريلا ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في ساحة تلة كوردينه بمنطقة بكتوريا بالأسلحة الثقيلة.

ـ 21 تموز، نفذت وحدات المرأة الحرة – ستار في تمام الساعة 10:10 عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

وفي التاريخ ذاته، دمرت مقاتلاتنا لوحدات المرأة الحرة – ستار في الساعة 14:45 جهازاً لكاميرات المراقبة لدولة العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة سلاح قنص.

كما استهدفت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار في الساعة 18:00 خنادق لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة أسلحتهن الثقيلة، وتمكنّ من توجيه ضربة قوية لإحدى خنادق العدو.

وفي تمام الساعة 18:20، نفذت قواتنا الكريلا عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي. كما نفذت عملية قنص أخرى في تمام الساعة 21:15، ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، أفرت عم مقتل جندي تركي خلالها.

ـ 22 آب، حلّقت مروحيات هجومية لدولة الاحتلال التركي بين الساعة 00:15 و01:30 فوق ساحة المقاومة بتلة جودي، كما تدخلت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار في تحركات مروحيات من نوع سكورسكي أثناء محاولة إنزال جنودها المحتلين في الساحة أيضاً، 5 مرات.

وفي التاريخ ذاته، نفذت مقاتلاتنا لوحدات المرأة الحرة – ستار في الساعة 02:50 عملية قنص ضد المحتلين في ساحة المقاومة بتلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي، في منطقة حفتانين.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصفت طائرات دولة الاحتلال التركي الحربية في 21 آب، تلة بهار في منطقة الشهيد دليل غرب زاب مرة واحدة، وكذلك ساحة نهر لولان في منطقة خاكورك مرتين.

وتعرضت منطقة زاب، ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب ومتينا لقصف مدافع الاحتلال التركي".

(ل م)