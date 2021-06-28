ضربات جوية أميركية على مواقع إيرانية على الحدود السورية العراقية

وذكر المرصد أن انفجارات دوت قرب الحدود السورية العراقية، نتيجة قصف طائرات أميركية "استهدفت تحركات الحشد الشعبي العراقي في المنطقة الحدودية وداخل الأراضي السورية". أدت إلى "مقتل ما لا يقل عن 5 عناصر وإصابة آخرين في الغارة".

واستهدف القصف منشآت تشغيلية ومستودعات للأسلحة في موقعين في سوريا وموقع في العراق، كانت تستخدمها العديد من الجماعات ومن بينها "كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء".

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماكنولتي، في تصريح لشبكة الحرة: "تقديرنا أن كل ضربة أصابت الأهداف المقصودة، ونقوم حالياً بتقييم آثار العملية".

وأوضحت أن الضربات كانت "إجراء ضرورياً ومناسباً ومدروساً للحد من مخاطر التصعيد" وأنه "من خلال هذه الوسائل وغيرها نسعى إلى أن نوضح لإيران والميليشيات المدعومة منها أنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا استمرت في مهاجمة أو تسليح وتمويل وتدريب الميليشيات التي تهاجم شعبنا".

ووفقاً لمسؤول دفاعي أميركي تحدث إلى شبكة "إيه بي سي" فإن مقاتلات أميركية من طراز "إف-15" و"إف-16" تتبع منطقة القيادة الأميركية الوسطى نفذت هذه العملية.

وقال المسؤول إن الطائرات نفذت الغارة حوالي الساعة السادسة من مساء الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي العاشرة مساء بتوقيت غرينيتش.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المقاتلات استخدمت في الهجوم ما يعرف باسم "الذخائر دقيقة التوجيه"، التي تعرّفها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على أنها "سلاح موجه يهدف إلى تدمير هدف وتقليل الأضرار الجانبية، ويشمل ذلك الصواريخ التي تُطلق من الجو والسفن، والقنابل الموجهة".

وقال المسؤول إن المواقع المستهدفة بالضربة كانت تتمتع بقدرات "القيادة والتحكم وقدرات لوجيستية".

(د ع)