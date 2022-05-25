ضمن سلسلة حملات مناهضة العنف ضد المرأة.. مكتب المرأة في (PYD) يستمر بتوزيع المنشورات في ديرك

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات التي أطلقها مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، كان قد أعلن عنها خلال بيان أدلى به في الـ 23 نيسان المنصرم بمدينة الحسكة، عن إطلاق حملة ثالثة تحت شعار "بنضال واتحاد المرأة ننهي العنف"، لمناهضة جميع أشكال العنف الممارس بحق المرأة.

وزع مكتب المرأة، اليوم الأربعاء، في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو منشورات توعوية على الأهالي، وذلك في ظل زيادة جرائم القتل بحق النساء.

واستهدفت الحملة وسط مدينة ديرك وشوارعها والمحال التجارية، كانت قد انطلقت أمس الثلاثاء، في ناحية تربه سبيه.

هذا ومن المقرر أن تستمر الحملة في القرى والبلدات التابعة للناحية.

وكان قد أطلق مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي، أول حملاته في أيلول / سبتمبر من العام 2020 تحت شعار "توقفوا عن قتل المرأة "، أما الحملة الثانية فأطلقت في شباط / فبراير من العام 2021 تحت شعار "لا للمؤامرة، لا للاحتلال، لا للعنف ".

(ع-ع/ي م)

ANHA