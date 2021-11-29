ضمن سلسلة فعاليات 25 نوفمبر.. محاضرتان في الحسكة ومنبج

ضمن سلسلة الفعاليات التي تعقد في منطقة شمال وشرق سوريا بمناسبة 25 نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة؛ نظم مؤتمر ستار وتجمّع نساء زنوبيا، اليوم الإثنين، محاضرتين توعويتين في الحسكة ومنبج.

الحسكة

هذا ونظم مؤتمر ستار بالتنسيق مع لجنة التدريب في مقاطعة الحسكة، محاضرة لأهالي بلدة تل طويل التابعة لمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، شارك فيها العشرات من نساء ورجال البلدة.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، لتلقي بعدها عضوة لجنة التدريب، رجاء إسماعيل المحاضرة، وتطرقت في مستهلها إلى تاريخ المرأة، وتاريخ العنف ضدها.

مشيرة إلى أسباب وآثار العنف على المرأة من النواحي النفسية والجسدية وغيرها، ولفتت إلى العادات والتقاليد التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها، حيث إن هناك أفكار وتقاليد متجذرة في المجتمع للتمييز بين الذكر والأنثى.

وبيّنت رجاء إسماعيل أن المرأة استطاعت بجدارة أن تدير المجتمع وتقوده في جميع جوانب الحياة، تحت مبدأ التعايش السلمي والمساواة بين جميع الأفراد، منوّهة إلى الأهمية التي منحها القائد عبد الله أوجلان للمرأة ودورها في مجالات الحياة ضمن اللجان السياسية والاجتماعية، ومشاركتها في الدفاع عن المنطقة في وجه المحتلين والغزاة.

اختتمت عضوة لجنة التدريب في مقاطعة الحسكة، رجاء اسماعيل، حديثها بالقول: "إذا لم يتم التخلص من النظرة الدونية للمرأة لا يمكن الحديث عن تحرر المرأة من العنف الممارس بحقها".

منبج

وفي السياق ذاته، نظم مكتب تجمّع نساء زنوبيا في منبج، بمناسبة 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، محاضرة ضمن الحملة التي أطلقتها تحت شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال" في لجنة البلديات وسط المدينة، بحضور عضوات لجنة البلدية وكافة مؤسساتها.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت النائبة في لجنة المرأة في منبج، هبة داده، عن أسباب العنف ضد المرأة، وأشكاله وأساليبه وآثاره على الصعد المختلفة.

لتتحدث بعدها عضوة مكتب تجمّع نساء زنوبيا، حياة السالم، مبينة أن خضوع المرأة وسكوتها عن العنف الممارس بحقها زاد من وتيرة العنف ضدها، بالإضافة إلى الأسباب الثقافية وفي مقدمتها منع المرأة من إكمال تعليمها، فضلاً عن الأسباب الاقتصادية الناجمة عن البطالة، ما يعمق من خضوع المرأة للرجل.

واختتمت حياة السالم، حديثها بالإشارة إلى أن تداعيات العنف الممارس ضد المرأة تشمل في إطارها الواسع تفكك الأسر والمجتمع عموماً، وبالإضافة إلى التسبب بخلق النعرات والعداوات ضمنه.

(س ر)

ANHA