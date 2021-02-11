ضمن سلسلة اجتماعات: أوجلان هو رسول السلام

تنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط عام1999، والتي أدّت إلى اعتقاله في العاصمة الكينية نيروبي على يد الاستخبارات التركية وبتآمر دولي، نظمت في نواحي مقاطعة قامشلو سلسلةٌ من الاجتماعات.

"مؤامرة 15 شباط مستمرة "

ففي ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو نظم حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعا ً حول المؤامرة الدولية بحق القائد عبدالله أوجلان وتأثيراتها.

والاجتماع نظم في ساحة مركز الثقافة والفن في ناحية عامودا، بمشاركة العشرات من أهالي الناحية، وممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار لناحية عامودا.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمتٍ على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح أحمد. وبدأ حديثه قائلاً: "القائد أكد لنا خلال مرافعاته على أن هذه المؤامرة حبكت لإبادة الشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية".

ونوه أحمد إلى أن الهدف من هذه المؤامرة تنفيذ مخططاتهم وأهدافهم وإعادة إحيائها بسبلٍ جديدةٍ وبشكلٍ خاص مخططاتهم حيال دول الشرق الأوسط، وأكد: "هم اعتبروا حركة الحرية وفكر القائد سداً منيعاً في وجه أهدافهم ومخططاتهم لذلك استهدفوه بهذه المؤامرة القذرة".

وشدّد أحمد على ضرورة أن يدرك أبناء المنطقة حقيقة هذه المؤامرة وأبعادها، وارتباط الأحداث التي تحصل في الشرق الأوسط وبشكلٍ خاصٍ مناطق شمال وشرق سوريا بمؤامرة 15 شباط، وقال: "علينا الاقتراب بشكل فعلي وحقيقي من هذه المؤامرة، كونها مازالت مستمرة فالدول المشاركة فيها لا تزال تسعى لتنفيذ مخططاتها".

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان وتطالب بحريته.

" استهدفوا إرادة الشعوب في شخصية القائد "

وفي ناحية تل حميس نظم حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة الشبيبة الثورية اجتماعين منفصلين في قريتي بلقيس والتفاحية التابعتين لبلدة أبو جرن.

ففي اجتماع قرية بلقيس التابعة لبلدة أبو جرن، أدير الاجتماع من قبل العضو في حركة الشبيبة الثورية في ناحية تل حميس صادق حسن، والذي تطرق إلى أهداف المؤامرة الدولية وقال:" إن الهدف الأساسي من المؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان، هو قطع الطريق, وتأزيم القضايا في الشرق الأوسط".

وبيّن حسن أنهم مستمرون في مقاومتهم ونضالهم حتى يروا قائدهم بينهم وأضاف قائلاً : "الاستمرار في المقاومة يعود إلى انتماء الشعب للوطن وترابه".

وفي اجتماع قرية التفاحية التابعة لبلدة أبو جرن، تحدّث العضو في حزب الاتحاد الديمقراطي، سليمان أبو بكر، وأشار إلى أن الدول المتآمرة على القائد عبد الله أوجلان هي التي تتحكم بمصائر الشعوب ورسمت لنفسها أيديولوجيةً معينةً لضرب قيم المجتمعات".

مؤكداً على أن القوى المتآمرة باعتقالها شخصية القائد عبد الله أوجلان استهدفت إرادة شعوب المنطقة".

"القائد أوجلان رسول للسلام"

وفي ناحية تربه سبيه نظم حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعين منفصلين في قريتي بياندور وكري ميركي حضرتهما جميع مكونات المنطقة

حضر الاجتماعين اللذين عقدا في قريتي بياندور وكري ميركي العشرات من الأهالي وأديرا من قبل الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي هدية شمو والرئيس المشترك لمجلس ناحية تربه سبيه عبد الرحيم حسو والرئيسة المشتركة لبلدة حلوة فهيمة تمو

استنكرت الكلمات في بدايتها المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان وأشارت إلى أن المؤامرة استهدفت شخصية وفكر القائد عبد الله أوجلان الذي نادى بالحرية والعيش بكرامة والديمقراطية ومنح المرأة حقوقها وتحريرها من الذهنية السلطوية.

وأكد الحضور على أنهم يرون القائد عبد الله أوجلان رسولاً للسلام والذي قام بتحريرهم من تلك الأفكار البالية.

وفي نهاية الاجتماعين عرض سنفزيون عن المؤامرة الدولية.

"يتطلب تصعيد النضال لتحرير القائد"

نظم مجلس بلدة عرعور التابعة لناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو اجتماعاً لأهالي القرى حضره العشرات من الأهالي.

حيث عرض سنفزيون عن حياة القائد عبد الله أوجلان إلى أن تم اعتقاله في كينيا، ومن ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية كركي لكي، بهار علي كلمة استنكرت فيها المؤامرة الدولية على القائد ودعت إلى تصعيد النضال لتحرير القائد من سجن إيمرالي وقالت:" على كافة أبناء الشعب الكردي تصعيد نضالهم لتحرير القائد عبد الله أوجلان من سجن إيمرالي وكسر العزلة المشددة عليه، وإفشال جميع المؤامرات التي حيكت ضده".

( م ح)

ANHA