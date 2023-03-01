في إطار مشروع "جيان" الذي أطلقته منصة المرأة الأيكولوجية في روج آفا، بهدف حماية البيئة والحفاظ عليها، وتحت شعار "في مواجهة الأسلحة الكيماوية التي تسعى لجعل وطننا صحراء وموطناً للزلازل، سننشئ الغابات"، باشرت بزراعة الأشجار في منطقة ديرك.

وزرعت، اليوم، العشرات من عضوات لجنة اقتصاد المرأة في مقاطعة قامشلو، 3800 غرسة لأشجار مثمرة (العنب، والتين، والمانغا والزيتون)، في قرية ملامرزي شرق مدينة ديرك.

وهنّأت الإدارية في لجنة الاقتصاد المرأة مياسا فاروق أثناء زراعة الأشجار كافة النساء بقدوم يوم 8 آذار اليوم العالمي للمرأة، ونوهت إلى السعي لزراعة الأشجار لزيادة المساحات الخضراء في المنطقة.

وتبلغ المساحة المخصصة لزراعة الأشجار ضمن مشروع "جيان" 120 دونماً، ومن المقرر أن تستمر زراعة الأشجار حتى 4 نيسان الذي يصادف يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

(ك-ع/آ)

ANHA