ضمن خيمة اعتصام إحياء ذكرى استشهاد هفرين خلف في دير الزّور

وضمن ردود الفعل الشعبية الغاضبة وخاصة من قبل النساء، ضد همجية ووحشية الاحتلال التركي، وارتكابه العديد من المجازر وخاصّة بحقّ النساء واستنكاراً لاغتيال المناضلة هفرين خلف، نظّمت إدارة المرأة بدير الزور خيمة اعتصاميّة زُيّنت بصور الشّهداء ولافتات كتب عليها: "إهانة المرأة العفرينية هي إهانة لكل نساء العالم، بمقاومة هفرين سوف نحطّم الاحتلال والفاشية".

وتوافد العشرات من أهالي أرياف دير الزور وممثّلين عن المؤسسات المدنية والعسكرية إلى خيمة الاعتصام في مجلس دير الزور المدني المنصوب غرب دير الزور، لاستذكار الشهيدة هفرين واستنكار جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته.

(إ)

ANHA