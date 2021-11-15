انطلقت المسيرة من ساحة المرأة الحرة وصولاً إلى ساحة السلام، وردد المشاركون خلالها شعارات تندد بالفاشية التركية.

وتأتي هذه المسيرة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها منسقية مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء وحركة الشبيبة واتحاد المرأة الشابة في مناطق عدة من شمال وشرق سوريا، إذ نظمت يوم أمس مسيرة من قبل حركة اتحاد المرأة الشابة في ناحية قنايا بمقاطعة كوباني في إطار الحملة.

وتواصل حملة حان وقت الحرية فعالياتها منذ أكثر منعام بفعاليات مختلفة من اعتصامات ومسيرات والكثير من الفعاليات المختلفة في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا للمطالبة برفع العزلة على القائد عبد الله أوجلان وضمان حريته.

ولدى الوصول إلى ساحة السلام وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، سارا خليل، باسم منسقية مؤتمر ستار قالت فيها أن "الدولة التركية تفرض عزلة مشددة على القائد ونحن بدأنا بحملة حرية لأجل القائد وسنظل في الساحات ونناضل لأجل رفع العزلة عن القائد وهذه العزلة ليست مفروضة على القائد فقط، بل هناك عزلة على الشعب الكردي كافة بشخص القائد".

وحيّت سارا خليل فعالية سفينة الحرية التي انطلقت لأجل حرية القائد، وقالت إن "لم يتحرر القائد لن يتحرر الشعب الكردي ولن يحصل شعب الشرق الأوسط على حريته وكرامته والعيش بكرامة في أوطانهم".

وأضافت سارا "كما وقف العالم أجمع لأجل مقاومة كوباني يجب أن نرفع من وتيرة النضال حتى يناضل كل من في العالم لأجل نيل حرية القائد والوصول إلى حلول لأزمات الشرق الأوسط".

وتابعت "الدولة التركية لا تدع شعب المنطقة يعيش بحرية وكرامة قي مناطقهم وتشن الهجمات المستمرة على المدنيين. من قبل كان الاستهداف في كوباني ومن ثم قامشلو ولهذا نقول إن لم يتحرر القائد لن يتحرر شعب المنطقة".

وشددت سارا في ختام كلمتها على أنه يجب على شعب المنطقة النضال لأجل ردع الهجمات التركية على المنطقة كما ناضلوا وهزموا داعش في المنطقة وبشكل خاص يتطلب من نساء المنطقة النضال لأجل نيل حرية القائد لأنه قدّم فلسفة تنال المرأة فيها حريتها.

(م ع/ج)

ANHA