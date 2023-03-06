ضمن فعاليات يوم المرأة العالمي، أقيمت ندوة حوارية ظهر اليوم لحركة الطلبة الديمقراطية-المرأة بهدف توعية المرأة وتعريفها بتاريخها، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس سوريا الديمقراطية الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب، بحضور العشرات من أعضاء اتحاد المرأة الشابة ومؤتمر ستار ومركز علم المرأة.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء تلتها قراءة المحور الأول من قبل العضوة في حركة الطلبة الديمقراطية روناهي يوسف والذي تمحور حول ارتباط القائد بالمرأة وتوجيهاته للمرأة والتي تنص على تحرير المرأة وتوعيتها وتعريفها بتاريخها وحثّها على التدريب المستمر كي تصبح أقوى.

تلاه عرض سينفزيون حول تاريخ المرأة العريق ونضالها في وجه كافة الصعوبات التي واجهتها. ثمّ افتتح باب النقاش أمام المشاركات.

وقالت العضوة في مركز الهلال الذهبي الثقافي فاطمة محمد: "كان هناك ارتباط وثيق بين القائد والمرأة فالقائد يرى أنّه إن لم تتحرر المرأة فلن يتحرر المجتمع".

وأردفت: "فالقائد أعطى للمرأة مجالاً كي تنظم نفسها وتدرّب نفسها كي تتحرر وتبني مجتمعاً حراً، فلم يقدم القائد فكره وفلسفته من أجل أمة واحدة فقط إنما من أجل جميع الأمم وجميع نساء العالم".

وبدورها قالت العضوة في اتحاد المرأة الشابة ناديا يوسف: "بعد أن تشكلت الدول، فني دور المرأة في المجتمع، لكن القائد قدّم حياةً جديدةً للنساء في العالم أجمع".

وأكّدت ناديا أنّ المرأة هي المجتمع بأكمله وقالت: "القائد رأى كيف أن أهمية ودور المرأة يضيعان في عقليات العوائل والمجتمعات الحالية بعد تشكل الدول، منذ أكثر من خمسة آلاف سنة كانت المجتمع كله، من يحرر المجتمع هي المرأة ومن يتقدّم بالحضارات هي المرأة لكننا لا نعلم تاريخنا بشكل جيد، لذلك القائد نصحنا بالتدريب والتعلم المستمر".

ثمّ قرأت الإدارية في مركز علم المرأة (جنولوجيا) روجيان حسين المحور الثاني للندوة وتمحور حول معنى يوم 8 آذار، وتاريخه وكيف بدأ وإلى أي مستوى وصلنا في إحياء هذا اليوم المهم جداً في حياة الشعوب.

وأدلت بعض المشاركات بآرائهن حول الموضوع، فقالت عضوة منسقية مؤتمر ستار فهيمة حمو: "يوم 8 آذار هو يوم يعبر عن قوة وإرادة المرأة، عندما نرى أنّ قوة المرأة تظهر في يوم كهذا فهذا يعني أن المرأة هي التاريخ، فيجب عليها أن تعرف ذاتها جيداً، وتكمل كفاح هذا اليوم".

وشدّدت فهيمة على أهمية وجود إرادة المرأة دائماً وقالت: "يوم واحد فقط لا يكفي لكي تعبر المرأة عن وجودها وقوة إرادتها فيجب عليها أن تكون يومياً محوراً واضحاً وكياناً حقيقياً موجوداً، وأن تري المجتمع أنها موجودة دائماً".

(كروب/ك)

ANHA