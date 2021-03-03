ضمن فعاليات 8 آذار... احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصّة وجرحى الحرب في كوباني

وأُقيمت الاحتفالية في صالة رونيوار بمدينة كوباني بحضور العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الحرب.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشّهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات هدلة حسن، باركت من خلالها قدوم ٨ آذار، وتحدّثت عن برنامج حملة مؤتمر ستار بمناسبة قدوم هذا اليوم، وقالت: "كان من الواجب إقامة احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصّة وجرحى الحرب الّذين ضحوا بأجزاء من أجسادهم، وحاربوا ضدّ مرتزقة داعش من أجل أمن وأمان المنطقة".

ومن ثمّ تمّ تقديم عروض موسيقية من قبل المغنية زهراء بركل وفرقة الشهيد باري من الهلال الذهبي وفرقة كولافا.

(م ع/إ)

ANHA