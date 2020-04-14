ضمن التدابير الوقائية....تجهيز 3 مراكز للحجر الصحي في الدرباسية

تعمل الإدارة الذاتية على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حماية المنطقة من تفشي جائحة كورونا، حيث أصدرت عدة قرارات لحماية المواطنين ومنها حظر التجوال الذي دخل يومه الـ23، وسط إجراءات مكثفة من قبل الفرق الطبية ولجان الصحة.

وجهزت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا 3 مراكز للحجر الصحي في ناحية الدرباسية داخل مشفى الشهيد خبات ومدرسة ديبك وصالة إيفان، وتم اختيار هذه المراكز كونها بعيدة عن المناطق السكنية ومجهزة بشكل كامل بالمعدات الطبية.

الدكتورة عزيزة محمد إحدى الطبيبات في المركز أوضحت لوكالة أنباء هاوار، أن المراكز الصحية التي جُهزت تحوي كافة المعدات الطبية، بالإضافة إلى الكوادر الطبية المختصة.

وفندت عزيزة محمد، كافة الأخبار التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي حول إصابة عدد من أهالي ناحية الدرباسية بفيروس كورونا، وقالت "نؤكد أنه لم يتم تسجيل أي إصابة في الناحية حتى الآن".

(آ ح/هـ ن)

ANHA