ضمن اجراء الوقاية من كورونا ...حملة تعقيم عامة في مدينة الرقة

وتأتي الحملة التي أطلقتها بلدية الشعب بالرقة ضمن الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا التي عملت على تنفيذها غالبية المؤسسات المعنية بهذا الأمر في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, وتستهدف الحملة تعقيم المدينة حيث جابت مرشات التعقيم شوارع المدينة وأحيائها.

وبدوره أكد الإداري في مكتب الصحة في بلدية الشعب بالرقة محمد الهندي أن "هذا الإجراء وقائي ويأتي ضمن سلسة إجراءات تتخذها البلدية بالرقة , مشيراً إلى أن حملات التعقيم ستتواصل وستطال المدارس ومباني المؤسسات".

ووجه الهندي دعوة لأهالي الرقة بضرورة الالتزام بالحظر تجنباً لخطر الإصابة بفايروس كورونا, وطالب الأهالي في المدينة بضرورة الوعي الصحي والاجتماعي وإدراك ضرورة التعاون بين كافة شرائح المجتمع لتجنب الكارثة الصحية التي قد تصيب المنطقة في حال انتشار فايروس كورونا.

(ع ع/سـ )

ANHA