ضحايا في صفوف المدنيين في انفجار دراجة نارية ببلدة البصيرة – تم التحديث

وبحسب المعلومات التي أفادت بها مراسلتنا، فإن دراجة نارية مفخخة انفجرت، صباح اليوم، وسط السوق الشعبي ببلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.

مراسلتنا أكدت أن الانفجار أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، فيما لم تذكر أعدادهم.

ووثقت مراسلتنا وكالتنا أسماء عدد من ضحايا وهم كل من "الشاب فدعوس سالم الجميل , والشاب علي الجميل"، بالإضافة إلى طفل لم يتم التعرف على هويته بعد

هذا وتنشط عناصر من خلايا مرتزقة داعش في ريف دير الزور، وتنفذ عمليات اغتيال بحق المدنيين.

حيث هدد المرتزقة في وقت سابق المدنيين بالقتل، بعد عثور أهالي بلدة الشحيل في دير الزور على رأس مقطوع لشخص مجهول الهوية وتحته لافتة حملت عبارات تهديد للأهالي بالقتل كتبتها مرتزقة داعش.

( ف ع/سـ)

ANHA