ضحايا في انهيار مبنى بحي الفردوس في حلب

انهار مساء اليوم، مبنى في حي الفردوس بمدينة حلب، ووفق ما نقلته وسائل إعلامية، فإن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتين احدها لطفل، وما تزال تعمل على انقاذ وانتشال من تبقى تحت الأنقاض.

فيما لم تعرف أسباب الانهيار بعد.

وفي 22 كانون الثاني الماضي، انهار مبنى في منطقة " معروف " في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، تسبب بفقدان 16 شخصاً لحياتهم، وجرح اثنين آخرين.

بينما شهد أيلول 2022 انهيار مبنى أخر من 5 طوابق في حي الفردوس شرق مدينة حلب ، أسفر حينها عن فقدان 13 أشخاص لحياتهم.

وكانت وكالتنا قد نشرت تقريراً في وقت سابق أشارت فيه أن 35 مبنى في حي الشيخ مقصود مهدد بالانهيار، وخلاله كشف الرئيس المشترك في بلدية الشعب في الحي عن العدد، وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بالبناء.

(سـ)