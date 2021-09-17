ضفاف نهر الخابور يتحول لمركز انتشار اللشمانيا

مع استمرار دولة الاحتلال التركي لقطع مياه نهر الخابور عن مناطق شرق سوريا، تحولت ضفاف النهر إلى مستنقعات صغيرة من المياه الملوثة.

وتسببت تلك المستنقعات الملوثة في انتشار ذبابة الرمل التي تسبب داء اللشمانيا، مما أدى إلى ظهور اللشمانيا بشكل ملحوظ في القرى والبلدات والنواحي المنتشرة على طول ضفاف هذا النهر، منها ناحية تل تمر الواقعة في الجهة الشمالية الغربية لمركز مقاطعة الحسكة شرق سوريا.

وعن الإجراءات المتخذة من قبل بلدية الناحية، رئيس قسم البيئة في بلدية الشعب بتل تمر أحمد الهايس أشار أن قسم البيئة في بلدية الشعب يقوم برش المبيدات" إلا أن الكمية والنسبة القليلة المتوفرة لدينا غير كافية، للحد من انتشار تلك الذبابة".

ونوه الهايس أنه نتيجةً لضعف الامكانيات لم تتمكن البلدية من توفير كمية كافية من المبيدات لمكافحة هذه الحشرة، وقال: "رغم ذلك نود أن نؤكد لأهالي الناحية بأنه رغم ضعف الإمكانيات سيستمرون في البحث عن حلول".

وعمد الاحتلال التركي منذ ربيع عام 2013 إلى قطع المياه التي تغذي نهر الخابور في الأراضي السورية.

ونهر الخابور من إحدى الأنهار التي تنبع مياه من شمال كردستان، ويصب في نهر الفرات بعد أن يلتقي بنهر جقجق شمالي ناحية الشدادي.

ويصل طول نهر الخابور 312 كم من منبعه، مرورا بناحيتي سري كانيه وتل تمر عند دخوله شرق سوريا، حتى التقائه نهر جقجق.

ويصل بشكل يومي أكثر من 7 حالات تظهر عليهم اعراض اللشمانيا من أهالي الناحية المصابين بداء اللشمانيا إلى المركز الصحي الوحيد في مركز الناحية "مشفى الشهيدة ليكرين"، نتيجة الانتشار الكثيف لهذه الحشرات المتسببة بهذا الداء، حسب ما رصده مراسلنا.

وقال مدير مشفى الشهيدة ليكرين حسن أمين لوكالتنا " بسبب قطع الاحتلال التركي لمياه نهر الخابور، أصبح الخابور عبارة عن مستنقعات خلفت بيئة لانتشار ذبابة الرمل".

وأضاف" في هذا العام هناك أعداد هائلة من مرضى اللشمانيا، بحيث بلغ عدد المصابين بهذا المرض وفق آخر إحصائية للمشفى (565) إصابة، ويتم تقديم الرعاية الصحية والأدوية الضرورية لهم عبر هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الا انها غير كافية".

وناشد أمين المنظمات المعنية بالصحة لتقديم المساعدة قائلا "نتمنى أن يتم تقديم الدعم الصحي اللازم للحد من الداء ومعالجته"، مطالبا بضرورة تقديم الأدوية والأدوات الوقائية، مؤكدا عدم تسلمهم لاي مساعدة بهذا الخصوص من أية منظمة.

(أ م)

ANHA