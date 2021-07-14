ضبط واتلاف مواد منتهية الصلاحية في الشدادي

أثناء جولاتها المستمرة في الأسوق الرئيسة بناحية الشدادي والريف المجاور، وبهدف ردع التجار صادرت شعبة تموين الشدادي بضائع منتهية الصلاحية ونظمت ضبوطاً ومخالفات بحق أصحاب المحال التجارية التي ضبطت عندهم البضائع المخالفة لضمان عدم تكرار العملية,، وأتلفت المواد عبر حرقها في مكب النفايات المخصص.

الإداري وائل الصالح أكد التزام شعبة التموين بجولاتها المستمرة على الأسواق في الناحية والريف للحد من تلاعب التجار بالأسعار والمتاجرة بالبضائع منتهية الصلاحية.

وأضاف الصالح أنه وخلال الجولات المعتادة ضبطت الدوريات المسيّرة من قبل الشعبة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية متمثلة بالقلويات ودبس البندورة والخل بأنواعه في عدد من المحلات، وعليه تم تنظيم ضبوط وفرض غرامات مالية على أصحاب المحلات بهدف ردعهم عن بيع هذه البضائع للأهالي بطريقة الغش.

واختتم الصالح حديثه مناشداً الأهالي بتقديم الشكاوي لشعبة التموين في حال الكشف عن أي بضاعة منتهية الصلاحية في محل تجاري ما، وذلك لإتلافها حفاظاً على صحة وسلامة الأهالي مما قد تسببه هذه المواد.

(س ر)

ANHA