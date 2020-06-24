ضبط طن من المواد منتهية الصلاحية ومخالفة التجار حسب قوانين شعبة التموين

بعد اتخاذ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قرارًا بحظر التجوال كإجراء وقائي واحترازي، لمنع تفشي جائحة كورونا في المنطقة، ظهر احتكار من قبل بعض التجار في الأسواق والمحال التجارية، وازدادت معاناة الأهالي من الناحية المعيشية.

وكانت الأسواق تتطلب وجود الرقابة على الأسعار والتجار، للحد من احتكار السلع والمواد الأساسية ومنع التلاعب بقوائم الأسعار، و كذلك منع بيع المواد الإغاثية في المحال التجارية.

وأطلقت شعبتي التموين لمقاطعتي قامشلو والحسكة، أولى حملاتها التفقدية على أسواق مدينة الحسكة بتاريخ 17 أيار، لضبط الأسعار وإتلاف المواد منتهية الصلاحية.

وضبطت شعبة التموين في حي المشيرفة في مدينة الحسكة 1 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمواد الإغاثية غير قابلة للبيع.

ثلاثة مجموعات تفقدية مستنفرة على الأسواق والأفران وللطوارئ

تستمر الجولات التفقدية لشعبة التموين على الأسواق والمحال التجارية بشكلٍ يومي، حيث تبدأ العمل من الساعة 8 صباحاً حتى 3 عصراً.

وخصصت شعبة التموين عدة مجموعات، ومنها مجموعة خاصة بالطوارئ ليلية ونهارية، وأخرى خاصة بسوق الهال المركزي، للكشف على لجنة توزيع الخضرة وعلى قائمة الأسعار للسوق، ومجموعة خاصة بالأفران العامة والخاصة للكشف على وزن الخبز وجودتها بشكلٍ يومي، بالتزامن مع تلقيهم شكاوى الأهالي على المحال التجارية.

الرئاسة المشتركة لشعبة التموين في مدينة الحسكة، باسل أمين، أكد لوكالة أنباء "هاوار" أنه بعد مصادرتهم للمواد، تم كتابة ضبط بحق التاجر ومخالفته بغرامة مالية بثلاثة أضعاف وفق الأصول القانونية للشعبة، وهي قانون 34 الخاص ببيع المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية، والقانون 42 الخاص ببيع المواد الإغاثية في الأسواق والمحال التجارية في المدينة.

ودعا أمين، الأهالي إلى التعاون مع شعبة التموين في المدينة، وإعلامها في حال وجود تلاعب بقوائم الأسعار عند التجار والمحال التجارية، لمنع احتكار السلع.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل أكثر من 15 مجموعة، كل مجموعة مؤلفة من 5 أعضاء من شعبتي تموين قامشلو والحسكة خلال حملتهم الأولى، وشملت الحملة كافة المحال التجارية في أسواق المدينة، ومنها المطاعم ومحال المواد الغذائية والألبسة والأحذية.

(هـ ن)

ANHA