ضبط كمية من المواد المخدرة في منبج

وقال الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا إن "أحد المواطنين تقدم ببلاغٍ مفاده وجود خمسة أشخاص يقومون ببيع المخدرات والترويج لها، وبموجبها باشرت مكافحة الجريمة الرصد والمتابعة".

وذكر الموقع أن قواتهم ضبطت كمية من المواد المخدرة في المدينة، وذلك بعد رصد ومتابعة قوات مكافحة الجريمة وجمعها الأدلة القاطعة التي تُثبت تورط الشبكة المذكورة في بيع المخدرات؛ ليتم إلقاء القبض عليها بالجرم المشهود يوم أمس الأربعاء.

وضبطت بحوزة أعضاء الشبكة "مسدس 7 ملم (معدل)، و4 هواتف محمول، و100 حبة كبتاغون، و5 غرام إتش بوز، و10 غرام معجونة الحشيش، ومبلغاً مالياً قدره 556500 ليرة سورية".

وبحسب ما نشره الموقع، فإن المعتقلين وبعد التحقيق معهم اعترفوا ببيع المواد المخدرة والترويج لها لقاء مبالغ مالية؛ مستغلين بها أبناء الشعب، ليتم تحويلهم إلى الادعاء والتحقيق أصولاً لاستكمال الإجراءات القانونية.

(ج)

ANHA