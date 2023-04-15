ضبط كمية من الحبوب المخدَّرة والعملة المزورة في الرقة

وذكرت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا على موقعها الرسمي أن معلومات وردت لقوات مكافحة المخدرات بتاريخ 13 نيسان الجاري، عن وجود شخصين يعملان بتجارة الموادَّ المخدَّرة وتزوير العملة بمدينة الرقة .

وأفادت أن أعضاء مُكافحة المخدرات قاموا التحري ورصد تحركاتهما والتأكد من تورطهما ، حيث تم إلقاء القبض عليهما بكمينٍ مُحكم.

وضبطت قوات مكافحة المخدرات خلال الكمين:

1 - حبوب مخدَّرة عدد 191320

2 - سلاح كلاشنكوف عدد 1

3 - مخزن كلاشنكوف عدد 3

4 - مخزن مسدس عدد 1

5 - لابتوب عدد 5

6 - عملة سورية مزورة

7 - عملة عراقية مزورة

وبحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي فقد تم إحالة الموقوفين إلى هيئة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما .