ضبط أدوية منتهية الصلاحية في الشدادي

تتشارك لجنة الصحة في مجلس ناحية الشدادي وشعبة التموين في جولات ضمن سوق المدينة والريف لضمان حق المستهلك، وعدم التلاعب بالأسعار وصلاحية المنتج من السلع والأدوية خصوصا في ظل الحظر المفروض.

الجولة التي نُظمت وشملت الصيدليات تم فيها ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخالفة والمنتهية الصلاحية.

وتنوعت المواد التي تم ضبطها في 3 صيدليات بين "شراب الأطفال، أبر ديكلون، حبوب التهاب، حبوب آلام الرأس، أبر التهاب" وغيرها من الأدوية.

هذا وتتوزع 7 صيدليات في ناحية الشدادي على طول امتداد السوق الرئيسي, وتناوب صيدلية بشكلٍ يومي ضمن برنامج المناوبات المعد من قبل لجنة الصحة.

الإداري في لجنة الصحة في مجلس الناحية، صالح العلي، أشار إلى أن اللجنة صادرت الأدوية وخالفت الصيدليات كإنذار أولي لمنع تكرار احتواء أدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية.

وأكد العلي، أن مثل هذه الجولات ستتكرر بشكلٍ دوري لضبط أية مخالفة، وخصوصاً ضمن فترة الحظر الثانية المفروضة من قبل الإدارة الذاتية.

هذا وستُنقل الأدوية إلى مكب النفايات في الناحيةـ وسيتم إتلافها حسب الأصول.

ويشار إلى أن هناك عدداً من الصيدليات منتشرة في أرياف الناحية والنواحي القريبة منها تستوجب زيارة لجنة الصحة لها ومراقبة تاريخ صلاحية أدويتها من حين لآخر.

(ب د/هـ ن)

ANHA