ضبط 6 طن من الموادّ الغذائيّة منتهية الصّلاحيّة في قامشلو

تلقّت شعبة التموين بلاغاً ورد من قِبل كومين الشهيد روكن في مدينة قامشلو، مفاده وجود موادّ غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية في أحد المستودعات، وعلى أثرها تدخّلت شعبة التموين، وأبلغت النيابة العامة لعدم معرفة مالك المستودع.

وتبيّن وجود مواد غذائية تقدّر بحوالي 6 طن، منتهية الصلاحية، وقامت شعبة التموين بمصادرها أصولاً.

الإداري في شعبة التموين رمضان حسن، أشار إلى أنّهم لم يتعرّفوا على مالك المستودع، لأنّه يقطن بين الأحياء السكنية، لذلك أبلغوا النيابة العامة للحصول على الأذن ومصادرة كافّة المواد منتهية الصلاحية.

وقَدّر رمضان حسن كمية المواد منتهية الصلاحية بحوالي 6طن مواد غذائية و300 لتر من المشروبات الغازية.

وناشد رمضان حسن في نهاية الحديث جميع الكومينات والأهالي في مدينة قامشلو أن يكونوا حذرين لمثل هذه الأمور، وإعلام شعب التموين والجهات المعنية في حال وجود مستودعات مشابهة.

وأكّد رمضان حسن بأنّ شعب التموين ستقوم بإتلاف الموادّ المصادرة، اليوم.

(ي م-س ب/أ ب)

ANHA