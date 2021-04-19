ضابط تركي يأمر بقطع المياه عن أهالي الحسكة ومجلس المقاطعة يعلن حالة الطوارئ

إعلان حالة الطوارئ جاء عقب اجتماع طارئ نظّمه مجلس مقاطعة الحسكة، بصدد قطع مياه الشرب الواردة الى الحسكة من محطة تصفية علوك في سري كانيه المحتلة.

وحضر الاجتماع الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، سمر العبد الله وخبات سليمان، والرئيسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة، سوزدار أحمد، ونائبي مجلس مقاطعة الحسكة، مها شابو ومحمود رشو، بالإضافة إلى رؤساء المجالس في النواحي، وقوى الأمن الداخلي، وأعضاء لجنة التموين والزراعة.

وخلال الاجتماع ناقش الحضور أزمة المياه في مدينة الحسكة، وأعلن من خلاله حالة الطوارئ في المدينة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المياه إلى الأهالي.

وخلال الفترة القادمة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وكحل إسعافي ضمن الإمكانات المتاحة؛ ستقوم فرق الطوارئ المعنية بمشكلة المياه بتوفير المياه للمواطنين عن طريق الصهاريج وتوزيعها عبر الكومينات.

وبيّنت الرئيسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة، سوزدار أحمد، أن محطة علوك خارجة عن الخدمة منذ الـ 12 من شهر نيسان الجاري، بعد احتراق المحطة الكهربائية في الدرباسية، والتي تغذّي محطة علوك نتيجة الحمولة الزائدة وسرقة الكهرباء من قبل المرتزقة، وقامت الجهات المختصة في الحسكة بإصلاح العطل الكهربائي، إلّا أنّ المرتزقة لا يقومون بتشغيل المحطة بالكامل.

وعن سبب عدم التشغيل، أوضحت سوزدار "أنّ أحد ضباط جيش الاحتلال التركي أمر بتشغيل 4 آبار فقط مع مضخّة أفقية واحدة، وهي غير قادرة على إيصال المياه إلّا لبعض القرى المحتلة، ولا تكفي لتصل إلى مدينة الحسكة.

وفي نهاية الاجتماع ناشد مجلس مقاطعة الحسكة ومديرية المياه المنظمات الإنسانية والدولية بالتدخل السريع لإيجاد حل لمشكلة المياه الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية لأكثر من مليوني مواطن، عدا المهجّرين والنازحين، خاصةً في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات والوفيات.

(مـ)

ANHA