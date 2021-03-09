ضابط في التحالف الدولي: وجودنا هنا لدعم مخيم واشوكاني والمخيمات الأخرى

زار، اليوم، وفد من فريق الشؤون المدنية في قوات التحالف الدولي، برفقة وفد من قوات سوريا الديمقراطية، مخيم واشو كاني لتقديم المساعدات لهم وتلبية احتياجاتهم.

الوفد الذي ضم الضابط آرن والعريف بيتر التابعيْن لفريق الشؤون المدنية ضمن قوات التحالف الدولي في مدينة الحسكة، استُقبل من قبل الرئاسة المشتركة للمخيم، استيرا رشك وعبد الحميد حمود، والرئيس المشترك لمجلس المخيم علاء جميل العلي، وإدارية قوى الأمن الداخلي في المخيم، شمسة سمعو.

وخلال اجتماعهم، دار نقاش بين الوفد وإدارة المخيم، حيث أوضحت إدارية قوى الأمن الداخلي في المخيم شمسة سمعو، العوائق التي يواجهونها ضمن المخيم من ناحية القسم الأمني وحماية المُهجّرين خاصة.

وبيّنت شمسة خلال حديثها، أن المخيم يقع بالقرب من ناحية تل تمر على خط التّماس، ولديهم مخاوف من دخول الغرباء ليلًا بشكلٍ غير قانوني كونه محمي بالسياج فقط.

وطالبت شمسة سمعو التحالف الدولي بتوفير التقنيات اللازمة ضمن المخيم، ككاميرات المراقبة الليلية والإنارة والمولدات الكهربائية.

ونوّه الرئيس المشترك لمجلس المخيم علاء جميل العلي، خلال حديثه، إلى أنهم يعانون من زيادة أعداد المُهجّرين وصغر مساحات المدارس الموجودة ضمن المخيم، مطالبًا بتوسيع مساحتها وإنشاء مدارس ومشافي ومستوصفات في المخيم.

وبعد الانتهاء من الاجتماع، سلّم وفد قوات التحالف الدولي مساعدة لإدارة المخيم، وتضمنت 600 بطانية.

فيما لفت الضابط آرن خلال تصريحه للإعلام والرأي العام، إلى أن وجودهم اليوم هو لدعم مخيم واشوكاني، وقال "نتمنى أن يفيد وجودنا المخيم ومُهجّريه، ويكون خطوة لدعم المخيمات الأخرى في المنطقة".

وشكر الضابط آرن إدارة المخيم والحضور، وتابع "نريد أن نعزز فكرة أنه ليس جيش الولايات المتحددة فقط هنا لدعم المخيمات، بل هناك الإدارة الذاتية، فهي أيضًا من تدعم هذه المخيمات، ومن المهم جدًّا أن نعلم بأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن ينسوا مُهجّري مخيم واشوكاني والمخيمات الأخرى".

وفي المؤتمر الصحفي صرح الرئيس المشترك لمجلس المخيم، علاء جميل العلي، عن زيارة وفد من الشؤون المدنية ضمن قوات التحالف الدولي إلى المخيم، وقال إنهم خلال اجتماعهم ناقشوا عدة أمور تخص المخيم وأوضاعه من الناحية الإنسانية والخدمية والصحية، وعلى رأسها تحرير مناطقهم من الاحتلال التركي ومرتزقته.

موضحًا أن الوفد سيقوم بتلبية مطالبهم وتقديم الاحتياجات اللازمة للمخيم في الأيام القادمة حسب الإمكانات.

(ب ر/هـ ن)

ANHA