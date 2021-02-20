دفعةٌ جديدةٌ من نازحي منبج يخرجون من مخيم الهول

ويعتبر مخيم الهول من أكبر المخيمات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأخطر من بين المخيمات في العالم نسبة إلى احتجازه الآلاف من أفراد أسر مرتزقة داعش ممن يحملون الذهنية المتطرفة.

وكانت الدفعة التاسعة التي خرجت من مخيم الهول بتاريخ الـ 28 كانون الثاني الفائت، شملت 67 أسرة مؤلفة من 236 شخصًا، غالبيتهم أطفال ونساء وهم أيضًا من مدينة منبج.

الرحلات تُسيّر تنفيذًا للقرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول 2020 بناءً على الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 تشرين الأول 2020، بينها وبين مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية.

وتسجل المكاتب التي افتتحتها بعد قرار الإدارة الذاتية أسماء النازحين السوريين الراغبين بالخروج من المخيم، والعودة إلى مدنهم، بعد تقديم ثبوتيات تؤكد أنهم من أبناء مدن شمال وشرق سوريا.

الدفعة التي تعتبر الـ 12 من نوعها، شملت 105 أسرة من نازحي منبج، مؤلفة من 345 شخصًا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

إدارة المخيم أوضحت أنهم يعملون الآن على تسجيل أسماء جديدة للنازحين الراغبين بالخروج، لافتًا إلى أن الدفعة التي ستخرج خلال الأيام القادمة ستكون مخصصة لأهالي مدينة دير الزور.

وسترافق قوى الأمن الداخلي الرحلة التي يتم إخراجها من المخيم حتى الوصول إلى وجهتها لحماية الأسر، واستلامها من قبل ذويها.

وحول النازحين الموجودين في المخيم وليسوا من أهالي شمال وشرق سوريا، لفتت إدارة المخيم إلى أنهم لم يتخذوا أي قرار بشأن إخراجهم في المخيم، وقالت "حاليًّا يتم إخراج أسر مدن شمال وشرق سوريا".

وقال المركز الإعلامي لقسد عبر بيان نشر في وقتٍ سابق، إن قواتهم اعتقلت في الـ 7 من شهر شباط الجاري، خلال عملية مشتركة مع قوات التحالف الدولي شخصًا يعمل على تهريب أسر داعش من مخيم الهول.

هذا وكانت القوى الأمنية في مخيم الهول قد قتلت أحد عناصر خلايا داعش في المخيم، بعد اشتباكه مع قواتهم التي حاولت اعتقاله، في الـ 8 من كانون الثاني/ يناير من العام الجاري.

(هـ ن)

ANHA