دفعة جديدة غادرت مخيم الهول شمال وشرق سوريا

وتستمر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في تسيير رحلات العودة، الخاصة بالراغبين بالعودة إلى ديارهم في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وفي السياق سيّرت اليوم إدارة المخيم رحلة جديدة من رحلاتها.

وبحسب مراسلنا، فإن الرحلة الـ 20 التي خرجت اليوم من مخيم الهول، ضمت 65 شخصًا، ضمن 19 أسرة ممن هم من قرى وبلدات ونواحي مقاطعة الحسكة.

وأفاد نقلًا عن القوات الأمنية في مخيم الهول، أنه تسيير الرحلات من قبل إدارة المخيم، جاء بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية، والتأكد من ثبوتيات المغادرين، والتحقق من جنسية المغادرين، وتأكيد أماكن إقامتهم.

وتسيّر الرحلات تنفيذًا للقرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول 2020، بناءً على الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 تشرين الأول 2020، بينها وبين مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات في شمال وشرق سوريا، والأخطر من بين المخيمات في العالم، لضمّه أسر مرتزقة داعش.

(ع م/ أم)

ANHA