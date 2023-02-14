دفعة أخرى من المساعدات تمر من معبر عون الدادات إلى شمال سوريا

بتسهيلات من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي أعلنت في وقت سابق فتح جميع المعابر من أجل إيصال المساعدات إلى المنكوبين في جميع المناطق السورية، دخلت قوافل من المساعدات منذ يوم أمس، إلى المناطق المتضررة في شمال سوريا.

المساعدات جمعت من أهالي شمال وشرق سوريا وتحالف منظمات المجتمع المدني وعبرت من معبر عون الدادات الفاصل بين (منبج وجرابلس المحتلة).

واليوم دخلت 5 شاحنات محملة بمواد إغاثية ( أغذية وخيم وألبسة وأغطية وغيرها من المواد)، إلى مناطق شمال سوريا المتضررة.

ليصبح مجموع الشاحنات التي عبرت المعبر، أكثر من 125 شاحنة وعربة محملة بالمواد.

الجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية أرسلت منذ 8 شباط الجاري 30 صهريجاً محملاً بالمواد النفطية، إلى معبر أم الجلود الفاصل (بين منبج وجرابلس المحتلة)، كدفعة أولى لأهالي المناطق المنكوبة في شمال غرب سوريا، ولم تسمح دولة الاحتلال التركي بمرورها للحظة.

كما تنتظر قافلتان من المساعدات مؤلفتان من 100 صهريج محمل بالمشتقات النفطية معبر التاهية للوصول إلى المناطق المنكوبة في حلب ولا تسمح حكومة دمشق بمرورها، إضافة لقافلة ثانية قدمها الهلال الأحمر الكردي والتي تحمل طاقماً طبياً من مسعفين ومغيثين وأطباء وكافة المستلزمات الطبية، إلى مدينة حلب وريفها.

وحتى لحظات إعداد هذا الخبر لم تسمح دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق بوصول المساعدات المقدمة من قبل الإدارة الذاتية إلى المناطق المنكوبة.

(ش س/سـ)

ANHA