دبلوماسيون روس يغادرون أوكرانيا وواشنطن تقرر إخلاء سفارتها

وقال المصدر: "وفقاً لإفادات المواطنين الأوكرانيين، فقد بدأ الدبلوماسيون الروس وموظفو القنصليات في أوكرانيا بالمغادرة إلى روسيا". بحسب ما نقلته "نوفوستي".

وتابع المصدر: "على خلفية عمليات الإجلاء التي أعلنها رسمياً عدد من الدول الغربية، يوحي ذلك بأن موسكو قررت اتباع نفس الطريق".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رجح أن تنصح موسكو الطاقم غير الأساسي لمؤسساتها الدبلوماسية في أوكرانيا بالمغادرة مؤقتاً، وذلك بعد قرار بعض الدول الغربية إجلاء أسر موظفي سفاراتها من كييف ودعوة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، ما يدفع روسيا للاشتباه بأن استفزازات ما ربما تحضر في أوكرانيا، كما قال لافروف.

من جهتها، ذكرت السفارة الروسية في كييف أنها تعمل كالمعتاد ولم يكن هناك قرار بشأن الإخلاء الجزئي، رغم أن مثل هذا القرار قيد الدراسة في وزارة الخارجية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم السبت أن واشنطن قررت إخلاء سفارتها في أوكرانيا وسط مخاوف من "غزو روسي محتمل" لذلك البلد.

وحسب المسؤولين الأميركيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علناً، فإنه ربما يظل عدد قليل من المسؤولين في كييف، لكن من المقرر أن يتم إرسال الغالبية العظمى من حوالي 200 أميركي في السفارة أو نقلهم إلى أقصى غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود البولندية، حتى تتمكن الولايات المتحدة من الاحتفاظ بوجود دبلوماسي في البلاد.

وكانت الخارجية الأميركية أمرت في وقت سابق أسر موظفي السفارة في كييف بالمغادرة. لكنها تركت الأمر لتقدير الأفراد غير الأساسيين إذا كانوا يريدون المغادرة.

وقالت صحيفة "بوليتيكو"، إن الرئيس الأميركي جو بايدن حدد في مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو، موعد "غزو" روسيا لأوكرانيا في 16 شباط/ فبراير الجاري.

ووفقاً للصحيفة، اختلف الأوروبيون مع بايدن، في تقدير توقيت وحتمية التصعيد، وشدد أحد المسؤولين الأوروبيين على أن الاتحاد الأوروبي "لن يبتلع" مثل هذه الأشياء.

من جانبها، أشارت وكالة بلومبرغ الأميركية، التي سبق أن أبلغت عن طريق الخطأ عن بدء عملية "غزو" روسيا لأوكرانيا، إلى أن "الهجوم" سيحدث في يوم 15 شباط/ فبراير.

(ل د)