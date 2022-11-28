دبلوماسية أميركية: واشنطن تنتظر فرصة لاستئناف الحوار مع موسكو حول الاستقرار الاستراتيجي

وأشارت إليزابيث رود إلى أنه سيعقد اجتماع للجنة الاستشارية الثنائية في المستقبل القريب، حيث سيناقش الطرفان في إطاره القضايا المتعلقة بتنفيذ المعاهدة الحالية بشأن تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت).

وقالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في روسيا: "كان الرئيس جو بايدن واضحاً للغاية بشأن التزامه بالتفاوض للحفاظ على هيكل الحد من الأسلحة إلى ما بعد انتهاء صلاحية معاهدة ستارت في عام 2026. وما زلنا ملتزمين بهذا الهدف".

وأشارت إلى أنه في عام 2021، التقى رئيسا الولايات المتحدة وروسيا في جنيف، حيث تحدثا عن "نية إنشاء آلية أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ بها". وأضافت مع ذلك، "من الصعب تصور استمرار الحوار الاستراتيجي في الوقت الحاضر بسبب الوضع في أوكرانيا".

وتابعت: "نعتزم مواصلة بذل الجهود لإنشاء آليات إضافية للحد من الأسلحة عندما يكون ذلك ممكناً، وحتى يحدث ذلك سنواصل المناقشة في إطار اللجنة الاستشارية الثنائية، وهي آلية المعاهدة. وسننتظر الفرصة لاستئناف الحوار الاستراتيجي، أعلم أننا ملتزمون بشدة بمناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي والحفاظ على آليات الحد من التسلح والحفاظ على العلاقات مع روسيا".

ومن المتوقع أن تجري المفاوضات في القاهرة في الفترة من 29 تشرين الثاني إلى 6 كانون الأول. وسيرأس الوفد الروسي نائب مدير إدارة منع الانتشار وتحديد الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير ليونتيف.

(م ش)