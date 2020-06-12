دبلوماسي: أوروبا ستطلب من واشنطن الضغط على تركيا بشأن ليبيا

وأوضح السفير الذي تحدث لشبكة العربية شريطة عدم الكشف عن اسمه أو بلده، أن تدخل كل من تركيا وروسيا يؤجج النزاع الليبي.

وأضاف أن كلاً من فرنسا وألمانيا وإيطاليا تسعى معاً من أجل تفادي حرب إقليمية في ليبيا والعودة إلى مسار مؤتمر برلين الذي عقد في كانون الثاني / يناير الماضي.

يشار إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين وبومبيو سيبحثون أزمات ليبيا والشرق الأوسط وتداعيات كوفيد19 ظهر الاثنين المقبل.

يأتي هذا في وقت تستمر تركيا على الرغم من ترحيبها بدعوات الأمم المتحدة لاستئناف الحوار بين الأطراف الليبية في تقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق في وجه الجيش الليبي.

فقد أعلنت "الوفاق" أمس الخميس أن "تركيا أعلنت فتح جسر جوي مع ليبيا"، مضيفة أن "4 طائرات عسكرية تركية من نوع C130 هبطت في مصراتة"، مؤكدة أنها تحمل دعماً لوجستياً.

كما أضافت أن "13 طائرة تركية دخلت الأجواء الليبية الخميس".

وبدوه أفاد مصدر عسكري اليوم للعربية بأن مسلحي حكومة الوفاق الليبية وبإشراف ضباط أتراك يقومون بزرع حقول من الألغام في السدادة غرب سرت.

(ي ح)

ANHA