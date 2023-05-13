دبلوماسي سعودي كبير: طرفا الصراع السوداني يستأنفان المحادثات غداً

قال دبلوماسي سعودي كبير اليوم، لوكالة فرانس برس إن ممثلي طرفي الصراع في السودان سيستأنفان المحادثات الأحد حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية.

وقال الدبلوماسي إن الطرفين سيظلان في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر؛ لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق الخميس على خطة حماية المدنيين.

كما دعت المملكة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها بجدة في 19 أيار.

ووقع ممثلو كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء الخميس، بمدينة جدة السعودية "إعلان مبادئ أولى" في ختام محادثات مباشرة لإنهاء اقتتال داخلي، أكد أهمية "السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة والالتزام بالإجلاء وفترات التوقف الإنسانية".

(م ش)