دبلوماسي سابق يتوقع أن تدرج طهران جزءا من صواريخها في الاتفاق النووي

وقال دبلوماسي أميركي سابق، إن إيران قد تكون مستعدة للتخلي عن أنظمتها الصاروخية المتطورة التي يجري تطويرها حاليًا مقابل صفقة نووية أوسع مع الولايات المتحدة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

وقال هذا الدبلوماسي أثناء مشاركته في ندوة عبر الانترنت عقدها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية البريطاني: "تحقق ترسانتها من الصواريخ الباليستية دقة وحجم وتطور أكبر من أي وقت مضى".

فيما قال المشاركون في هذه الندوة: "هناك تهديد متزايد بأن نظام طهران سيكون قادرًا على الجمع بين برنامج أسلحته النووية وصواريخ الوقود الصلب لإنتاج صاروخ باليستي عابر للقارات قابل للحياة، على غرار الصواريخ التي طورتها كوريا الشمالية".

وقال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن المحادثات في فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستستأنف يوم الثلاثاء.

وجمع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية خبرائه البارزين في مجال الصواريخ والشرق الأوسط لتقديم تقرير عن المخاطر التي يشكلها الآن برنامج الصواريخ الإيراني المكثف.

ومن المتوقع أن تطالب واشنطن طهران بوقف الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وغيرها من البرامج المتقدمة مقابل إنهاء العقوبات.

وفي حين أن النظام سيرفض أي خفض لمخزونه، كما قال رئيس برنامج منع الانتشار والسياسة النووية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مارك فيتزباتريك وهو دبلوماسي سابق، ومع ذلك يعتقد الأخير، أن هناك بعض الأنظمة التي قد تكون إيران على استعداد للتفاوض بشأنها، وتلك التي لم يتم تطويرها بالكامل هي تلك إذ ستكون إيران أكثر استعدادًا لوضعها على طاولة المفاوضات.

وقد أطلق على برامج صواريخ "خرمشهر وسجيل" متوسطة المدى أدوات مقايضة محتملة في صفقة مستقبلية.

وقال الدبلوماسي، إن إيران قد تكون مستعدة أيضًا لقبول حد 2000 كيلومتر لمدى صواريخها.

ولدى سؤاله عن التهديد الذي تشكله صواريخ إيران المتطورة بشكل متزايد، قال فيتزباتريك إنه نظرًا لأن المدى في الشرق الأوسط قصير نسبيًّا، فإن الدقة كانت مصدر القلق الأكبر.

وقال لصحيفة ذا ناشيونال: "يمكن استخدامها في زمن الحرب لمهاجمة القواعد الجوية العدوة والتي ستكون حيوية في أي حرب، وهذا مثير للقلق في سيناريو زمن الحرب".

كما حذر من أنه إذا طورت إيران صاروخًا نوويًّا، فسيؤدي ذلك إلى "تصاعد انتشار الأسلحة في المنطقة"، مع سعي دول أخرى لردع أي هجوم.

وقال فيتزباتريك: "بالطبع، مزيج الأسلحة النووية على صواريخ ذات قدرة عالية هو الذي سيشكل أكبر خطر".

وخلصت المناقشة حول تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بعنوان "تحليل مفتوح المصدر لقدرات إيران الصاروخية والطائرات بدون طيار وانتشارها"، إلى أن جهود انتشار الصواريخ الإيرانية لها عواقب مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأشار فيتزباتريك إلى أن إيران كانت على "ثلاثة مسارات محتملة" من شأنها أن تسمح لها بالحصول على صاروخ باليستي عابر للقارات، لذلك سيكون من الجيد ألا يخمدوا مسار كوريا الشمالية".

ووجد التقرير أن صاروخ زلجانه الفضائي يمكن أن يطير لمسافة تصل إلى 5000 كيلومتر ويحمل رأسًا حربيًّا يزن طنًا واحدًا وسيكون طريقًا لإيران لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات.

وسلط مؤلفو التقرير الآخرون الضوء على المخاوف بشأن الصواريخ التي تُمنح لوكلاء إيران من حزب الله والحوثيين في اليمن.

وقال الخبير في انتشار الصواريخ فابيان هينز: "من غير الواضح تمامًا مدى السيطرة الإيرانية المباشرة - ما إذا كانت غير مباشرة - ويمكن أن يكون لذلك آثار كبيرة في التصعيد في المستقبل".

(م ش)