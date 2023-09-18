دبكات شعبية من تراث مكونات مختلفة في اليوم الثالث لمهرجان الشهيدة روناهي

تستمر فعاليات مهرجان الشهيدة روناهي باور على خشبة مسرح مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو.

وفي اليوم الثالث من المهرجان والذي يشهد هذا العام مشاركة واسعة من كافة مدن ونواحي شمال وشرق سوريا وحلب، ظهر تنوع ثقافات مكونات المنطقة.

وافتتحت فعاليات اليوم بتقديم فرقة "فيان صوران" من عفرين دبكة شعبية خاصة بمنطقة آكري التابعة لسرحد في باكور كردستان هذه المنطقة التي تعرف بغناها بالتراث الكردي والدبكات الشعبية وأظهرت الفرقة من خلال دبكاتها دور المرأة في المجتمع الكردي والحفاظ على التراث الشعبي.

بعدها قدمت فرقة "الرتساخ الأرمنية "من مدينة الحسكة رقصة " زور هايسدان" والتي تدل على اتحاد الأرمن وانتشارهم ثم إعادة توحيدهم ورقصة "كارنو كوتجاري" والتي تدل على المجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق الأرمن ومقاومتهم حتى الآن ورقصة "هاري بار".

كما قدمت فرقة الشهيد "عكاب" من ناحية تل كوجر في مقاطعة قامشلو 3 لوحات من الدبكة تمثلت بإظهار التراث العربي في منطقة تل كوجر منها دبكة باسم "قعدة ربابة عربية " وأغاني شعبية حية من التراث ودبكة "جوبي".

وبدورها قدمت فرقة "بالميرا" من الرقة بعض الدبكات الشعبية التراثية لأهالي الرقة كما قدمت فرقة الشهيد" سنان" من كوباني بعض الدبكات الفلكلورية الشعبية الخاصة بمنطقة كوباني.

واستمرت عروض المهرجان في يومه الثالث بتقديم فرقة " تولهلدان "من الحسكة عروض دبكة للتراث الكردي ليختتم المهرجان في يومه الثالث بتقديم فرقة الشهيد "ريوان" من ناحية تربه سبيه بعض الدبكات الفلكلورية الكردية.

(كروب /سـ)