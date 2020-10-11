داوود أوغلو: أردوغان أكبر مصيبة حلت على البلاد

وقال أوغلو: "الأمة ستصبر ولكن على أي مصيبة؟. من هم المتسببون بهذه المصيبة؟. إن كان أردوغان يقصد الصبر على الفقر والبطالة والتضخم والفساد والظلم، فعلينا أن نتساءل عن السبب في كل ذلك".

وأضاف رئيس حزب المستقبل خلال مؤتمر لحزبه في مدينة مرسين جنوب تركيا قائلا: "أنتم المصيبة. إن أكبر مصيبة حلّت على هذا الشعب هو النظام الذي حوّل البلاد إلى شركة عائلية كارثية".

وتطرق أوغلو لسياسة أردوغان القائمة على استغلال الوضع السياسي في البلاد، مشيرا إلى أنه اضطر للتحالف مع حزب قومي وآخر يساري من أجل البقاء في السلطة، في إشارة إلى حزبي "الحركة القومية" بقيادة دولت بهجلي، و"حزب الوطن" بقيادة دوغو برينجك.

(ي ح)