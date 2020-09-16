داوود أوغلو يهاجم أردوغان: سياسته جعلت تركيا وحيدة

ونقلت وسائل إعلام تركية إن أوغلو انتقد سياسات الحكومة التركية في الشرق الأوسط، قائلا "رغم أننا محقين في أزمة شرق المتوسط، إلا أننا بقينا وحيدين في مواجهة هذه الأزمة فلا يدعمنا أحد سوى أذربيجان".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو "هذا يدل على وجود خلل في الدبلوماسية التي تتبعها وزارة الخارجية".

وبشأن العلاقة مع مصر، قال داود أوغلو إن على بلاده بدأت التشاور مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط، مشددا على أنه "لا يجب قطع التواصل مع مصر في ظل الظروف الراهنة في شرق المتوسط".

وكان داود أوغلو قد اتهم في تصريحات سابقة الرئيس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بالعمل على "جعل تركيا دولة أقزام عبر إشاعة مناخ الخوف في أوساط الشعب وتحويل السلطة الحاكمة إلى شركة دعاية".

(ي ح)