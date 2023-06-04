دعوة سعودية أمريكية جديدة لوقف إطلاق النار في السودان

وقالت الخارجية السعودية في بيانٍ، إنّ “الرياض وواشنطن حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، والتي تركّزت على سبيل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصّل إلى اتفاقٍ بشأن خطواتٍ على المدى القريب على الطرفين اتخاذُها قبل استئناف محادثاتٍ جديدة”.

وأضاف البيان أنّ السعودية والولايات المتحدة “على استعدادٍ لاستئناف المحادثات الرسمية، وعلى الطرفين تنفيذُ التزاماتهما بموجب إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين”.

وأشار البيان إلى أن وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا موجودين في مدينة جدّة رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار.

(سـ)