دعوة نيابية لحسم الاحتقان السياسي في العراق

وقال النائب عن تحالف عزم، محمود حسين القيسي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر: إننا "نتعامل جدياً مع أطروحة إعادة الانتخابات، فالاحتقان السياسي قد وصل إلى مراحل حرجة، ينبغي معها العودة للجمهور لحسم الأوزان السياسية للمرشحين، بعد إدراك المواطن ولأول مرة أن صوته الانتخابي هو من يحسم فوز المرشح بالبرلمان".

وأضاف، أن "المقعد النيابي الذي لا يخدم ناخبيه لا قيمة له أبداً"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

هذا وفشل البرلمان العراقي بانتخاب رئيس للجمهورية بسبب الخلافات السياسية بين القوى العراقية وخاصة في البيتين الشيعي والكردي.

(د ع)