دعوة موجهة للعشائر السورية لدعم مبادرة الإدارة الذاتية

أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 18 نيسان الجاري، مبادرة لحل الأزمة السورية وإيصال الشعب السوري إلى بر الأمان، وإنهاء الحرب المستعرة منذ 12 عاماً.

عضو مجلس قبيلة الجبور في إقليم الجزيرة، إبراهيم السلطان، وفي تعليق على مبادرة الإدارة الذاتية أوضح: "إن مبادرة حل الأزمة السورية التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، هي بمثابة حل إيجابي للشعب السوري عامة، ودعوة إلى أن يكون الحوار سورياً، وعدم قبول التدخلات الخارجية".

وشدد إبراهيم السلطان على ضرورة تعاطي حكومة دمشق بإيجابية مع مبادرة الإدارة الذاتية التي تصب في خدمة الشعب السوري، وتنهي الأزمة السورية.

ودعا السلطان العشائر والقبائل العربية والكردية، لدعم مبادرة الإدارة الذاتية، وطالب الأخيرة ببذل جهود أكثر لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة عبر التواصل مع السوريين.

خطوة لإنهاء جميع العقبات

المتحدث باسم مجلس قبيلة الجبور حمزة الآغا أوضح أن جميع المكونات في سفينة واحدة، أينما وُجدت، والدم السوري عزيز على جميع السوريين، ويجب عدم التفريط به.

وتوجه حمزة الآغا بالشكر للإدارة الذاتية على المبادرة التي أطلقتها، وأكد أنها تصب في مصلحة الشعب السوري كافة، وخطوة لإنهاء جميع العقبات التي تواجه السوريين.

دعا الآغا كافة الأطراف السورية لدعم المبادرة ووضع خلافاتها جانباً؛ لإنهاء الأزمة السورية وحلها، ونوه: "المؤامرات مستمرة على شعبنا السوري، لذا على جميع الأطراف مراجعة حساباتها وتأييد المبادرة، للحد من التدخلات الخارجية العدوانية التي تسيء إلى وحدة شعبنا والإفراط بمصيرهم، ولحماية مناطقنا وتحرير أراضينا المحتلة من قبل الاحتلال التركي".

(م ح)

ANHA