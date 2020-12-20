دعوة من شقيق معتقل: يجب دعم حملة المضربين عن الطعام

أعلن المعتقلون السياسيون في حزب العمال الكردستاني داخل السجون التركية الإضراب عن الطعام في الـ 27 من تشرين الثاني الماضي، جراء السياسات التركية التعسفية بحق المعتقلين وتشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان.

والمعتقل جمال مصطفى، الاسم الحركي سمكو، من أهالي قرية تل جمال التابعة لناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو، معتقل في سجون الفاشية التركية منذ عام 1996، وحُكِم عليه بالمؤبد، ومكث في سجن كومش خانا في منطقة البحر الأسود بتركيا، ثم نقل إلى سجن أرزروم، ثم نقلوه إلى سجن تكر داغ بتركيا إلى الآن، وانضم إلى حملة الإضراب عن الطعام مع المئات من رفاقه المعتقلين.

وبهذا الصدد التقت لوكالتنا ANHA لقاءً مع شقيق المعتقل جمال، عبدالعزيز مصطفى وقال: "إن شقيقه انضم إلى صفوف حركة التحرر الكردستاني منذ بداية عام 1982، وانخرط في المجال السياسي في عموم سوريا، ثم توجه إلى لبنان".

وأضاف مصطفى" إن شقيقه جمال ذهب إلى أكاديمية معصوم قورقماز في بداية عام 1986 مع عدد من رفاقه، وبعد الانتهاء من دورة التدريب عاد إلى سوريا للقيام بعمله السياسي".

وأشار مصطفى" إلى أن شقيقه توجّه في آذار عام1993 واعتقل عام 1996 وحُكم عليه بالمؤبد، وبعد تسوية أوضاعهم خُفف الحكم إلى 36 عامًا، لتنقطع أخباره مدة أربع سنوات، وبعدها علمنا عن وجوده في سجن كومش خانا، وبعد التحقيق تم تحويله إلى سجن أزروم".

وتابع مصطفى" أنه زار شقيقه المعتقل في سجون الفاشية التركية لمدة عشر سنوات في سجن أرزروم، مع مجموعة من أهالي روج آفا وحلب والمعتقلين في سجون الدولة التركية".

ونوه مصطفى" الزيارات توقفت منذ بدء الأحداث في سوريا، حيث كانت آخر زيارتي لشقيقي عام 2010، وبعد انقطاعها، كانت هناك اتصالات عبر الهواتف الأرضية، إلا أنها انقطعت أيضًا نتيجة تعطيل خطوط الاتصال الرئيسة في منطقتنا".

ووجّه مصطفى نداءه إلى المنظمات الدولية، للوقوف في وجه ممارسات الدولة التركية حيال المعتقلين وتسوية أوضاعهم في معتقلات الفاشية التركية، داعمًا لحملتهم، وخاصة في الفترة الأخيرة التي استُشهد فيها العديد منهم في سجون الفاشية".

دعا عبدالعزيز مصطفى شقيق المعتقل السياسي جمال مصطفى، الشعب الكردستاني إلى التوجه إلى الساحات، وتنظيم فعاليات داعمة ومساندة للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في السجون التركية.

وناشد عبدالعزيز مصطفى أهالي باكور كردستان وروج آفا القيام بواجبهم لمساندة ودعم المعتقلين في سجون الفاشية التركية.

(م ح)

ANHA