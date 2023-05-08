دعوة من دير الزور لتصعيد النضال حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية

نظّمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، اليوم، مظاهرة للمطالبة بتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية وشارك فيها العشرات من أهالي ريف دير الزور الغربي، وأعضاء المؤسسات المدنية.

وانطلقت المظاهرة من مدخل بلدة الصعوة باتجاه دوار البلدة، وسط حمل المتظاهرين صور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات كتب عليها "سننتصر بالحرية"، وترديد شعارات "لا حياة دون القائد"، "تسقط المؤامرة الدولية".

ولدى وصول المتظاهرين إلى الدوار، تحولت لوقفة جماهيرية بدأت بالوقف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدث عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في دير الزور، حسن المحمود، قائلا: "باسم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة نقول إن إرادة الشعوب أقوى من أسوار سجن إمرالي".

وأكد أن الشبيبة المتسلحة بأفكار القائد عبد الله أوجلان ستنهي العزلة والاحتلال.

وتخلل الوقفة، كلمة للرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني، فتحي العطيش، قال فيها "من هذا المنبر نطالب العالم أجمع بتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، لأن بفكر القائد عبد الله أوجلان تحررت الشعوب وحصلت المرأة على حقوقها".

ودعا المنظمات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري والدفع نحو محاسبة تركيا، والعمل والسعي لفك العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

ودعا على الصعيد المحلي أهالي شمال وشرق سوريا بالالتفاف حول مشروع الإدارة الذاتية ودعمه لإفشال كل المخططات التركية التي تهدف إلى ضربه. وطالب، اللاجئين السوريين المجنسين في تركيا عدم التصويت لحزب العدالة والتنمية وأردوغان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها في الـ14 من إيار/مايو.

(ع ع/خ)

ANHA